Мое сердце уже расстреляли: мать Шеремета высказалась про брифинг МВД

Мать убитого журналиста Павла Шеремета, Людмила Станиславовна, заявила, что заказчиков убийства все так же не нашли.

Об этом сообщает издание "Страна".

Он отметила, что не может быть согласна или не согласна с доводами правоохранителей на брифинге.

"Ну, озвучили. Значит, все-таки есть воля президента на то, чтобы расследовать это дело. Это уже вселяет какие-то надежды. Но это исполнители… Виновны они или нет, об этом только суд уже сможет сказать. А о заказчиках вообще речи не шло. Поэтому не знаю… Я, конечно, желаю, чтобы и силовые структуры, и президент все-таки показали украинскому народу, что они способны защитить каждого украинца от произвола. А то, что я услышала… Я будто прикоснулась к чему-то омерзительному. Такой грязный язык…", - высказалась Людмила Станиславовна.

Она пояснила, что имеет ввиду записи разговоров.

"И эти люди же работали где-то с кем-то. Такое у меня омерзительное чувство, что есть вообще такие люди. Я не связываю это со своим сыном, потому что нет доказательств пока еще никаких. Это должны решать правоохранительные органы", - отметила она.

На вопрос журналистов, подсказывает ли ей что-то материнское сердце, она ответила: "Знаете, мое материнское сердце уже… Далеко не здесь. Моего сына нет. Что мое материнское сердце должно подсказывать? Мое материнское сердце уже расстреляли".

Людмила Станиславовна рассказала, что не знает, причастны ли задержанные к убийству Павла. Также она не смогла сказать, что ее убедили озвученные факты.

"Я просто слушала. Главное, чтобы их эти доказательства удовлетворяли. Но самое страшное – чтобы не пострадали невинные люди. Мне это небезразлично. Я признательна президенту, что он принялся все-таки проводить и закончить это расследование, и что он сам присутствует при этом. И что этот процесс открытый для общественности, журналистов. За это Зеленскому большой респект", - отметила мама убитого Шеремета.

Как сообщал "Апостроф", 13 декабря Печерский суд Киева будет избирать меру пресечения волонтеру и военному медику Юлии Кузьменко, по подозрению в совершении убийства журналиста Павла Шеремета.