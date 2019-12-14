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В Украине простились с известным создателем космических ракет: фото и видео

суббота, 14 декабря 2019, 11:37
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В пятницу, 13 декабря, в Днепре во Дворце культуры машиностроителей простились с ракетостроителем, Почетным гражданином города, Героем Украины, одним из руководителей конструкторского бюро "Южное" Владимиром Комановым.

Об этом сообщает ресурс "Відкритий".

Проводить в последний путь Владимира Команова пришли как простые горожане, так и известные в Днепре люди.

"Я работал с Владимиром Геннадиевичем вместе долгие годы. Он был для меня учителем. Не только в работе, но и в жизни. Просто нет слов… Искренне соболезную родным. Это большая утрата как для них, так и для КБ и всей страны", – рассказал заместитель Генерального конструктора по летно-конструкторским испытаниям и летной эксплуатации конструкторского бюро "Южное" Анатолий Агарков.

Официальная церемония прощания в ДК машиностроителей продолжалась чуть более часа. Сначала священник провел заупокойную литургию, после почтили память Команова десятки людей – руководство КБ "Южное", Южмаша, Днепровского национального университета имени Олеся Гончара, митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней, сокурсники по физтеху, ракетчики.

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Прощание продолжалось до 13:00. Похоронили Владимира Команова также 13 декабря. По традиции, Почетных граждан Днепра хоронят на центральной аллее Запорожского кладбища (здесь же похоронен отец Владимира Команова Геннадий).

Команов родился 19 июня 1938 года в г. Волноваха Донецкой области. Окончил Днепропетровский государственный университет по специальности "инженер-механик" (1960). Кандидат технических наук (1980).

В 1960-2003 гг. Работал в ОКБ-586 / КБ "Южное".

Владимир Команов скончался накануне, утром 12 декабря. В последний раз в публичных мероприятиях он участвовал в сентябре текущего года: как Почетный гражданин Днепра возлагал цветы к памятнику Александру Полю в День города и участвовал во встрече выпускников физико-технического факультета Днепропетровского госуниверсита 1960-го года. Именно в этом году физтех закончил будущий второй президент Украины Леонид Кучма. Владимир Команов был его сокурсником.

Как сообщал Апостроф, в воскресенье, 27 октября, в Великобритании на 77 году жизни скончался советский и российский правозащитник, диссидент и писатель Владимир Буковский.

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