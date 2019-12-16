Серьезная нестыковка: в сеть слили переписку фигурантки дела Шеремета накануне взрыва, фото

Адвокат подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета, волонтера и военного медика Юлии Кузьменко, Владислав Добош обнародовал переписку своей подзащитной накануне взрыва, которая ставит под сомнение предьявленные ей обвинения.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Помните, как на пресс-конференции некий генерал с каменным лицом вещал о том, что телефон Юли 19.07.2016 года с 19-ти был неактивным, что для нее нехарактерно. Добавляю скрины с фейсбук месседжер Юли, где она переписывается со своей подругой с 20.37 до 20.50, 19.07.2016 года. Кстати, в мессенджере фейсбук невозможно изменить дату и время (это для неверующих)", - пишет Добош.

Адвокат также заявил, что Кузьменко познакомилась с тремя другими подозреваемыми по делу, супругами Грищенко и Дугарь, уже после убийства Шеремета.

"Юля Кузьменко Яну Дугарь первый раз увидела и познакомилась при обыске у Грищенко Ирины (Пумы) где-то полтора-два месяца назад... Кстати, с семьей Грищенко (Пумой и Бучей) Юля познакомилась только год назад, насколько помнит, лето 2018 года. Антоненко А.С. (Рифмастер) вообще не знаком с Дугар Яной. Юля Кузьменко познакомилась с Рифмастером в 16 году, точно месяц не помнит, но было холодно, когда стала свидетелем ДТП, при котором таксист сбил жену и ребенка Рифмастера, она об этом написала в фейсбук, и через некоторое время в мессенджерах ей написал какой-то Антоненко, сказал, что это была его жена и ребенок и сможет ли она выступить свидетелем", - пишет он.

По его словам, Кузьменко лишь в полиции увидела впервые Антоненко, позже они еще несколько раз встретились по волонтерской работе.

По словам Добоша, эти показания будут изложены в протоколе допроса как Кузьменко, так и свидетелей.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал, что Печерский районный суд избрал меру пресечения для волонтера и медика Юлии Кузьменко, которая обвиняется в том, что именно она прикрепила взрывное устройство к автомобилю убитого журналиста Павла Шеремета. Суд назначил Кузьменко меру пресечения в виде ареста на два месяца - до 8 февраля

Также читайте о резонансном деле в материале "Апострофа": Сакральные жертвы: что не так с главной версией убийства Павла Шеремета.