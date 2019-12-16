Убивал женщин и детей: появились данные о россиянине, устроившем кровавую казнь в Сирии

В сети появились новые данные о российском наемнике "ЧВК Вагнера" Чепикове Руслане, который участвовал в страшной казни мусульманина в Сирии.

Информация была опубликована на странице "Ихтамнет м0209" в Facebook.

Отмечается, что наемник родился 23 сентября 1980 году в Брянске, участвовал в операции по аннексии Крыма в 2014 году, о чем рассказывал в комментариях российским СМИ. Так, известно, что он в ноябре 2013 года прибыл на территорию украинского полуострова, о его деятельности там в этот период ничего не известно. Позже, в марте 2014 года он снова вернулся в Крым по паромной переправе в составе "казачьей дивизии", и оказывал посильную поддержку в захвате полуострова.

Следует отметить, что журналисты обнаружили, что Чепиков и ранее имел репутацию убийцы женщин и детей, еще со времен срочной службы в Чечне.

Помимо этого, о наемнике удалось выяснить, что он зарегистрирован как предприниматель по торговле автомобильными деталями, и бизнес свой он ведет в родном Брянске.

Также известно, что у него есть жена и сын.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинский блогер рассказал о наемнике ЧВК "Вагнер", который издевался над пленным в Сирии Владимире Богатыреве, известном как "Вова из Пскова".