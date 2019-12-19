В Кропивницком обезвредили опасную наркобанду, работавшую на "смотрящего за СИЗО": фото и видео

Сотрудники кировоградской полиции прекратили деятельность лаборатории по изготовлению метамфетамина, которую организовали жители города Кропивницкого под уголовной "крышей" смотрящего за местным СИЗО.

Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Как сказано в сообщении, нарколаборатория в Кропивницком была устроена в арендованном помещении. Основной компонент для изготовления психотропного вещества псевдоэфедрин участники группы закупали в Польше. Медицинский препарат с его содержанием незаконно завозили в Украину и в дальнейшем доставляли в Кропивницкий.

Сбытом метамфетамина занимались абсолютно все члены преступной группы. За вырученные от продажи наркотиков средства приобретались составляющие для изготовления психотропных веществ, оборудование и автомобили.

"Для прикрытия "бизнеса" со стороны других криминальных группировок города организатор группы ежемесячно отдавал процент в так называемый криминальный "общак". В дальнейшем эти средства попадали к "смотрящему за СИЗО" по прозвищу "Арсен", - сказано в сообщении.





Во вторник, 17 декабря, полицейские оперативники с привлечением бойцов спецподразделения КОРД задержали организатора и одного из участников группы. Оба задержанных - местные жители.

"По результатам проведенных обысков обнаружено и изъято около 300 граммов псевдоэфедрина, 7 литров раствора псевдоэфедрина, около 400 граммов медицинских препаратов (таблеток), содержащих псевдоэфедрин, около 60 граммов метамфетамина, 30 литров спирта и около 100 граммов марихуаны, а также оружие и патроны различного калибра", - сообщили в полиции.

Задержанным объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Как сообщал "Апостроф", ранее во Львовской области в результате масштабной спецоперации Нацполиция разоблачила синдикат наркоторговцев: стоимость изъятых наркотиков составляет 25 млн. гривен.