Звезда фильма "Один дома" создал реальную ловушку против грабителей: схема и принцип работы

Звезда фильма "Один дома" Маколей Калкин и экс-инженер NASA Марк Робер презентовали ловушку для воров посылок.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на иностранные СМИ.

Марк Робер работал над своей разработкой 7 месяцев. Для презентации решил пригласить актера культового фильма о грабителях 39-летнего Маколея Калкина.

Ловушка имеет вид картонной коробки для наушников, которые названы в честь экранного брата Калкина - BUZZ 700s. А сама разработка получила название Glitter Bomb Trap.

Обычно в США посылки оставляют на пороге дома, если хозяева отсутствуют. Последнее время участились случаи, когда на бандероли соблазняются воры.

Glitter Bomb Trap оснащена сенсорами движения. Когда злоумышленник берет коробку, происходит следующее: раздается мини-взрыв и из коробки вылетают глиттерние блестки. Распыляется крайне неароматным спрей. Звучат цитаты из «Один дома». После звучит обратный отсчет, а после него - переговоры полицейских по рации.

Свое детище Робер уже испытал в жизни. Большинство злоумышленников пугались и пытались избавиться от опасной добычи. Но были и такие, кто подозревал розыгрыш.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что звезда фильма "Один дома" Маколей Калкин присоединился к американской певицы Лиззи на ее недавнем концерте. 39-летний актер выложил в Instagram и Twitter видео, где танцует и обнимается с исполнительницей, получившей в 2019 году четыре номинации на премию MTV Video Music Awards.