Отправили к психологу: появились новости о школьниках, на которых в России тренировались силовики

Учеников школы в республике Татарстан, на которых силовики отрабатывали свои действия в условиях массовых беспорядков, отправили к психологу.

Об этом сообщают в Telegram-канале Hue.

Полицейские задержали детей, которые участвовали в мероприятии, объясняя им, что нет ничего страшного в том, что на них тренировались военные.

"В пятницу штурмовали стену щитов, сегодня к школьникам пришли полицейские, чтобы спросить, что же им не понравилось. Учащихся задержали после уроков под предлогом дополнительного занятия. Подростки все выложили дяденькам в фуражках, те ушли. И тогда ребят по двое начали отправлять к психологу на беседу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что о "дополнительном" занятии родителей снова не предупредили, но некоторые из них узнали об этом и пришли в школу.

"Директор или учителя с ними не беседовали, молча отпускали школьников, чьи родители пришли, и "работали" с оставшимися. Цель - пояснить школьникам, что нет ничего страшного в произошедшем", - написали в сети.

Как сообщал "Апостроф", в Евпатории (аннексированный Российской Федерацией Крым) устроили очередную милитаристскую акцию с детьми, на что бурно отреагировали в сети.