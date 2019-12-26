В Одессе простились с 16-летними студентками, погибшими в страшном пожаре в колледже: фото

26 декабря в Одессе простились с 16-летними Екатериной Пьяночкиной и Юлией Маркиной - студентками, погибших в помещении колледжа 4 декабря 2019 года.

Фото с церемонии прощания обнародовал журналист Владислав Антонов на странице в Facebook.

Прощание состоялось в бюро СМЭ в Валихивском переулке, 5. Провести погибших в последний путь пришли родные, близкие, друзья, однокурсники и преподаватели колледжа, которые уцелели в пожаре. Девушек похоронили в закрытых лакированных гробах. На могилы принесли букеты из белых роз.

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Напомним. что 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в учительской на третьем этаже вспыхнул пожар. Тогда загорелся неисправный электрический обогреватель. Огонь быстро распространился помещения, а противопожарная сигнализация не сработала. Преподаватели до последнего пытались эвакуировать студентов самостоятельно.

Всего в тот день на Троицкой, 25 погибли 16 студентов и преподавателей. Последним опознали тело Бориса Александрова - директора Института морской биологии НАН Украины. С ним попрощаются завтра, 27 декабря.

Как сообщал "Апостроф" ранее, по данным правоохранителей, ситуация с пожарной безопасностью в колледже была плохой: огнетушителей на месте пожара не обнаружено, а автоматической системы оповещения о пожарной безопасности в здании не было. Более того, не было установлено даже специальных датчиков чувствительности к температуре и дыму.