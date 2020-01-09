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Поменяли рейс: пилот МАУ рассказал о чудесном спасении от катастрофы в Иране, видео

четверг, 09 января 2020, 11:36
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Выполнять рейс PS752 "Международных авиалиний Украины" Тегеран - Киев, который закончился авиакатастрофой в Иране, должен был другой пилот, но ему в последний момент поменяли маршрут.

Об этом рассказал сам летчик в эфире "Вікна Новини" на телеканале СТБ.

Пилот МАУ по имени Артем рассказал журналистам о том, как случайно избежал гибели. "Я должен был лететь рейс вместо Хоменко. Но мне поменяли рейс на Лондон", – сообщил он.

По словам пилота, он виделся со своими коллегами, которых распределили на рейс Тегеран – Киев, непосредственно перед вылетом.

Видео смотреть с 11.48 мин.


"Мы сидели за соседними столиками в брифинге. Они были очень обеспокоенны. Видимо, они знали, было какое-то предчувствие. Я пожелал им хорошего рейса, точно так же сделали и они мне", – вспоминал летчик.

Как сообщал "Апостроф", члены экипажа самолета компании "Международные авиалинии Украины", который разбился в среду, 8 января, в Тегеране (Иран), последний раз сфотографировались возле отеля накануне авиакатастрофы.

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