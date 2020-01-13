Немного ветра и тепло: синоптик рассказала, каких "сюрпризов" ждать украинцам

Во вторник, 14 января, в Украине антициклон обеспечит сухую, теплую погоду без осадков, при этом будет наблюдаться несущественное похолодание.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

Она отметила, что температура в среднем по стране будет от 0 до +6 градусов Цельсия, а ночью – от -5 до -1. Ветер, по словам синоптика, будет юго-западный, умеренный. В ряде областей на севере страны ожидаются небольшие осадки.

"В Украине - без осадков, так как антициклон Christian приведет преимущественно сухую погоду. Разве что на Черниговщине и Сумщине немного что-то покапает или полетает, небольшие дождь и мокрый снег", - указала Диденко.

В Киеве, по ее словам, днем 14 января будет +3+4 градуса, без осадков.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики заявили, что в ближайшие дни в Украину придет новая волна потепления - на большей части страны установится сухая, облачная погода, без осадков.