У руководства налоговой службы начались масштабные обыски: первые подробности

Утром в среду, 15 января, сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски у руководителя налоговой службы Сергея Верланова и в ряде офисов Государственной фискальной службы.

Об этом сообщается в Telegram-канале VESTI.

По информации источников, обыски у Верланова начались с 09:00 утра, их проводят СБУ и спецподразделение "Альфа".

"Также обыски проходят в ГФС, точнее, в офисе крупных налогоплательщиков и в ГУ Донецкой, Львовской, Николаевской, Волынской, Киевской областях", – говорится в сообщении.

Информацию об обысках подтвердил также экс-нардеп Игорь Мосийчук. Он заявил, что проводимые обыски – только начало нового масштабного дела.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Хмельницкой области сотрудники СБУ задержали полковника - начальника одного из отделов Министерства обороны - за получение взятки в 120 тысяч гривен.