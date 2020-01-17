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От 6 градусов мороза до 8 тепла: синоптики дали контрастный прогноз на 17 января

пятница, 17 января 2020, 06:20
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Фото: Facebook

В пятницу, 17 января, в Украине прогнозируют теплую и солнечную погоду.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

На территории страны обещают +1...+8 градусов тепла. Самая высокая температура продержится в западных регионах. В частности, в Закарпатской и Львовской областях столбики термометров днем покажут +6...+8 градусов за Цельсием. Однако ночью температура упадет до -2...-4 градусов. А вот в Черновицкой области термометры ночью покажут -4...-6 градусов мороза.

Холоднее будет в восточных областях: там +1...+3 градуса днем и -2...-4 ночью. На несколько градусов обещают теплее на юге.

Осадков 17 января не прогнозируют. Ветер северо-восточный 3-8 м/с.

В Киеве в пятницу обещают днем +2...+4 градуса, а ночью до -2 градусов мороза. Также без дождей или снега, будет солнечно.

Как сообщал "Апостроф", в воскресенье, 19 января, в Украину придет небольшое похолодание.

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