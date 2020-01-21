Была гордостью и примером: под Херсоном простились с погибшей в Иране стюардессой МАУ, фото

Во вторник, 20 января, в поселке Новая Маячка Херсонской области прошла церемония прощания с Екатериной Статник, бортпроводницей сбитого над Ираном самолета МАУ.

Об этом сообщает ТРК "Первый региональный".

Люди пришли с цветами и венками к родительскому дому погибшей. Большинство не сдерживало слез. Возле дома дежурила карета скорой помощи и врачи.

"У нас такого никогда не было", – говорят односельчане, для которых гибель девушки стала шоком.

Как пишет издание, Екатерина Статник была гордостью поселка. Женщины ставили ее в пример своим детям, потому что она смогла из простой семьи "выбиться в люди". Имела романтическую профессию и путешествовала по миру.

Из родительского дома церемония перешла в храм, где погибшую отпевали. Похоронили Катерину на кладбище в Новой Маячке. 21 января ей должно было исполниться 28 лет.

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Как сообщал "Апостроф", на церемонию прощания с 24-летней бортпроводницей самолета Boeing-737, погибшей в авиакатастрофе в Иране, Марией Микитюк, в Доме скорби в городе Ивано-Франковск собралось около трех сотен людей.