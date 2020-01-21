RU  UA  EN

вторник, 21 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.05
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

21 января

13:13
Главой Окружного админсуда Киева назначили скандального судью: сеть взорвалась
12:58
Дмитрий Комаров похудел на 10 кг и рассказал, как это ему удалось
12:35
Украину накроет мокрый снег: синоптик рассказала, когда и где ждать осадков
12:32
Как теперь называть принца Гарри и Меган Маркл? Отвечаем на популярные вопросы
12:04
Была гордостью и примером: под Херсоном простились с погибшей в Иране стюардессой МАУ, фото
12:00
На Донбассе ликвидировали боевика "ЛНР" с позывным "Закат": фото
11:57
Холостяк 10: стали известны первые подробности нового сезона реалити-шоу
11:31
Будут ли штрафовать "евробляхеров" в Украине: в полиции дали четкий ответ
11:24
Фильм Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева покажут на Berlinale-2020
11:02
Появились фото и детали о военном, который застрелился в здании ЦИК в Киеве
11:01
Мороз - не помеха! Сеть повеселило фото необычной "модницы" в Одессе
10:56
Ани Лорак выпустила новый трек: к написанию песни приложил руку молодой бойфренд певицы
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Была гордостью и примером: под Херсоном простились с погибшей в Иране стюардессой МАУ, фото

вторник, 21 января 2020, 12:04
переглянути новину українською
Фото: Instagram Екатерина Статник

Во вторник, 20 января, в поселке Новая Маячка Херсонской области прошла церемония прощания с Екатериной Статник, бортпроводницей сбитого над Ираном самолета МАУ.

Об этом сообщает ТРК "Первый региональный".

Люди пришли с цветами и венками к родительскому дому погибшей. Большинство не сдерживало слез. Возле дома дежурила карета скорой помощи и врачи.

"У нас такого никогда не было", – говорят односельчане, для которых гибель девушки стала шоком.

Как пишет издание, Екатерина Статник была гордостью поселка. Женщины ставили ее в пример своим детям, потому что она смогла из простой семьи "выбиться в люди". Имела романтическую профессию и путешествовала по миру.

Из родительского дома церемония перешла в храм, где погибшую отпевали. Похоронили Катерину на кладбище в Новой Маячке. 21 января ей должно было исполниться 28 лет.

1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1

Как сообщал "Апостроф", на церемонию прощания с 24-летней бортпроводницей самолета Boeing-737, погибшей в авиакатастрофе в Иране, Марией Микитюк, в Доме скорби в городе Ивано-Франковск собралось около трех сотен людей.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Россиянин в помощь: Украина провалила информацион­ную войну РФ и теперь нас спасет режиссер "Моей прекрасной няни"

Что произойдет, если украинские и российские военные захотят помириться - есть два варианта

От позора не отказались: зачем Зеленский призывает в армию школьников

Миллионы у топ-чиновников и копейки у бюджетников: чем грозит разрыв в зарплатах украинцев

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: