RU  UA  EN

вторник, 21 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.05
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

21 января

13:13
Главой Окружного админсуда Киева назначили скандального судью: сеть взорвалась
12:58
Дмитрий Комаров похудел на 10 кг и рассказал, как это ему удалось
12:35
Украину накроет мокрый снег: синоптик рассказала, когда и где ждать осадков
12:32
Как теперь называть принца Гарри и Меган Маркл? Отвечаем на популярные вопросы
12:04
Была гордостью и примером: под Херсоном простились с погибшей в Иране стюардессой МАУ, фото
12:00
На Донбассе ликвидировали боевика "ЛНР" с позывным "Закат": фото
11:57
Холостяк 10: стали известны первые подробности нового сезона реалити-шоу
11:31
Будут ли штрафовать "евробляхеров" в Украине: в полиции дали четкий ответ
11:24
Фильм Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева покажут на Berlinale-2020
11:02
Появились фото и детали о военном, который застрелился в здании ЦИК в Киеве
11:01
Мороз - не помеха! Сеть повеселило фото необычной "модницы" в Одессе
10:56
Ани Лорак выпустила новый трек: к написанию песни приложил руку молодой бойфренд певицы
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Главой Окружного админсуда Киева назначили скандального судью: сеть взорвалась

вторник, 21 января 2020, 13:13
переглянути новину українською

Во вторник, 21 января, на сборах судей Окружного административного суда Киева проводились выборы председателя: им стал экс-глава суда Павел Вовк.

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

Выборы проводились путем тайного голосования. 39 из 42 присутствовавших судей отдали свои голоса Павлу Вовку.

Многие пользователи в сети остались крайне недовольны назначением влиятельного судьи, который ранее подозревался в причастности к совершению ряда правонарушений.

Напомним, Окружной административный суд Киева был создан в 2004 году указом Леонида Кучмы. 30 мая 2015 года председателем суда был избран Павел Вовк, который работает в этом суде с 2007 года. До этого он был помощником-консультантом главы Одесской национальной юридической академии, экс-народного депутата Сергея Кивалова.

Как ранее сообщал "Апостроф", 26 июля 2019 года НАБУ и Генеральная прокуратура провели обыски в помещении Окружного административного суда Киева. Обыски проводились в рамках расследования возможного совершения уголовных преступлений головой и отдельными судьями ОАСК.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Россиянин в помощь: Украина провалила информацион­ную войну РФ и теперь нас спасет режиссер "Моей прекрасной няни"

Что произойдет, если украинские и российские военные захотят помириться - есть два варианта

От позора не отказались: зачем Зеленский призывает в армию школьников

Миллионы у топ-чиновников и копейки у бюджетников: чем грозит разрыв в зарплатах украинцев

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: