Главой Окружного админсуда Киева назначили скандального судью: сеть взорвалась

Во вторник, 21 января, на сборах судей Окружного административного суда Киева проводились выборы председателя: им стал экс-глава суда Павел Вовк.

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

Выборы проводились путем тайного голосования. 39 из 42 присутствовавших судей отдали свои голоса Павлу Вовку.

Многие пользователи в сети остались крайне недовольны назначением влиятельного судьи, который ранее подозревался в причастности к совершению ряда правонарушений.

Напомним, Окружной административный суд Киева был создан в 2004 году указом Леонида Кучмы. 30 мая 2015 года председателем суда был избран Павел Вовк, который работает в этом суде с 2007 года. До этого он был помощником-консультантом главы Одесской национальной юридической академии, экс-народного депутата Сергея Кивалова.

Как ранее сообщал "Апостроф", 26 июля 2019 года НАБУ и Генеральная прокуратура провели обыски в помещении Окружного административного суда Киева. Обыски проводились в рамках расследования возможного совершения уголовных преступлений головой и отдельными судьями ОАСК.