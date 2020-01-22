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Не все в Украине имеют право голосовать: известная актриса выступила с громким предложением

среда, 22 января 2020, 05:28
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Популярная актриса Молодого театр в Киеве Ирма Витовская считает, что каждый житель Украины должен пройти экзамен, чтобы заслужить право на гражданство.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой интервью актрисы Украинской правде.

Ирма Витовская заявила, что является сторонником института гражданства и считает, что человек, который не может себе ответить на вопрос, гражданин какой он страны и что это за страна, не имеет права влиять на ее судьбу.

"Я считаю, что тесты должны пройти все, начиная от ярких патриотов и интеллектуалов, до самых низов, сдать экзамен на гражданство", - предложила актриса.

На таком экзамене, по ее мнению, могли бы быть несложные вопросы о том, к примеру, чем является Голодомор — трагедией из-за неурожая или сознательным геноцидом, или что произошло в 1939 году - освобождение или оккупация части другой страны.

"Человек, который не прошел тесты, не может иметь право вести стратегический бизнес: дороги, СМИ, заправки..." - считает актриса и наводит пример Латвии, где существуют два паспорта - гражданина и лица, постоянно проживающего в Латвии, который также пользуется благами ЕС, получает пенсию, но только не голосует.

Как сообщал "Апостроф", ранее пользователи сети обсуждали слухи о двойном гражданстве председателя президентской партии "Слуга народа" Давида Арахамии.

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