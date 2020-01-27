Люди "штурмуют" фабрики по производству масок: появилось впечатляющее видео из Китая

В китайском городе Ухане, где вспыхнул смертельный коронавирус, возник дефицит защитных масок в аптеках, жители штурмуют фабрику.

Об этом сообщает "Китайская угроза" в Telegram.

"Фабрике по производству защитных масок в Ухане даже не надо отгружать свою продукцию в магазины. Из-за дефицита масок, люди приходят отовариваться прямо на фабрику", - говорится в сообщении.

На видео видна толпа паникующих людей, в руках у них деньги. Работники фабрики пачками продают защитные маски жителям.

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