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Люди "штурмуют" фабрики по производству масок: появилось впечатляющее видео из Китая

понедельник, 27 января 2020, 12:18
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В китайском городе Ухане, где вспыхнул смертельный коронавирус, возник дефицит защитных масок в аптеках, жители штурмуют фабрику.

Об этом сообщает "Китайская угроза" в Telegram.

"Фабрике по производству защитных масок в Ухане даже не надо отгружать свою продукцию в магазины. Из-за дефицита масок, люди приходят отовариваться прямо на фабрику", - говорится в сообщении.

На видео видна толпа паникующих людей, в руках у них деньги. Работники фабрики пачками продают защитные маски жителям.

Подробнее о том, как действует вирус на организм человека и что происходит в Китае на данный момент, читайте в материале "Апострофа": Мертвые улицы и "ад" для больных: как убивает коронавирус из Китая, и угрожает миру

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