Суд принял важное решение по судьбе подозреваемого в убийстве Даши Лукьяненко

Под Одессой суд постановил проводить заседания по делу об убийстве 11-летней Даши Лукьяненко в закрытом режиме, а также продлил срок содержания под стражей до 26 марта 22-летнему Николаю Тарсову, которого подозревают в расправе над девочкой.

Об этом говорится на официальном сайте Раздельнянского районного суда Одесской области.

Известно, что проводить заседания в закрытом режиме суд решил по просьбе прокурора, несмотря на то, что обвиняемый и потерпевшая сторона просили оставить слушания открытыми.

Также Николаю Тарасову, которого подозревают в убийстве девочки, продлили срок содержания под стражей до 26 марта. Он будет находиться в общей камере СИЗО.

В отношении 22-летнего Николая Тарасова открыты уголовные производства по четырем статьям: часть 4 статьи 152 УК Украины (попытка изнасилования несовершеннолетней), часть 2 статьи 146 (похищение) часть 2 статьи 115 (умышленное убийство) и статье 297 (надругательство над телом).

Закрытое судебное заседание по сути назначено на четверг, 6 февраля.

13 июня в Ивановке Одесской области исчезла 11-летняя школьница Даша Лукьяненко - девочка пошла на занятия в танцевальный кружок, но домой не вернулись. Ее родители обратились в полицию, началась спецоперация по поиску школьницы.

19 июня тело девочки обнаружили в выгребной яме в одном из домовладений Ивановки. Вскоре по подозрению в убийстве и изнасиловании Даши Лукьяненко задержали местного жителя, 22-летнего Николая Тарасова. Мужчина сознался в преступлении. По словам подозреваемого, он затянул девочку в дом, задушил ее, после чего раздел и бросил тело в выгребную яму.

21 июня Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения Николаю Тарасову - подозреваемый был взят под стражу без права на залог. Его подозревают по четырем статьям Уголовного кодекса Украины - "похищение", "покушение на изнасилование несовершеннолетней", "убийство несовершеннолетней, сопряженное с изнасилованием" и "надругательство над телом".

Как сообщал "Апостроф", ранее 22-летний Николай Тарасов в зале суда заявил, что показания у него "выбивали" пытками местные полицейские.