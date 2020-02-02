Пусть лучше продаст мозги: пенсионерка жестко ответила "слуге народа" после совета о собаке

Пенсионерка, которой во время эфира на телеканале "112 Украина" народный депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар посоветовал продать собаку и оплатить коммунальные услуги, жестко ответила на его предложение.

Об этом сообщает "Мой Кропивницкий".

Женщину, с которой пообщался нардеп, зовут Колючая Любовь Павловна, она живет в селе Аджамки Кировоградской области.

По словам пенсионерки, скандальный совет нардепа она не услышала, так как в тот момент побежала на кухню вытаскивать хлеб с печки, но его словами возмущена.

"Пусть он лучше свои мозги продаст. Так будет лучше. Если не умеют управлять", - отметила Колючая.

Она добавила, что имеет 31 год стажа, работала диспетчером на автовокзале, получает 2000 грн пенсии. За коммуналку платит почти 2000 грн, с субсидией. Собака у нее есть, но старая.

"Уже 14 лет. А собаки более 15 лет не живут. Поэтому продавать нечего", - подчеркнула пенсионерка.

Колючая добавила, что на президентских выборах голосовала за Владимира Зеленского, на парламентских - за "Слугу народа", но теперь пришло разочарование.

Как сообщал "Апостроф", заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук от имени всего руководства партии попросила прощения у всех, кого могли обидеть слова депутата Верховной Рады Евгения Брагаря, отметив, что такую позицию депутата фракция не поддерживает.

Сам Брагар извинился за скандальные слова в прямом эфире, когда посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить счет за газ.