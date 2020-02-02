RU  UA  EN

воскресенье, 2 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.75
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

2 февраля

08:05
Встречайте новую валюту! Сеть взорвалась фотожабами из-за предложения нардепа продать собаку
07:53
Готовим дома ароматные кексы на сметане: пошаговый рецепт и советы
07:48
Украинские военные понесли тяжелые потери на Донбассе: заявление штаба
07:35
Под Киевом бойцовские собаки едва не растерзали двух женщин: жуткие детали и фото
07:24
Пусть лучше продаст мозги: пенсионерка жестко ответила "слуге народа" после совета о собаке
06:30
Гороскоп на 2 февраля: Водолеям понадобится помощь, а Львы смогут избежать конфликтов
06:24
Настоящая весна: синоптики дали прогноз на первое воскресенье февраля
05:21
Император Джуд Лоу и Наполеон в образе Тарантино: дизайнер создает необычные портреты исторических личностей
04:26
В Нидерландах на побережье нашли доказательства существования "британской Атлантиды": фото
03:22
ВСУ показали, как будут давать отпор врагу на морском побережье: фото
02:19
Прощай, Европа: появились яркие карикатуры на выход Британии из ЕС
00:24
В Виннице вор с веником украл мощи святого Николая: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Пусть лучше продаст мозги: пенсионерка жестко ответила "слуге народа" после совета о собаке

воскресенье, 02 февраля 2020, 07:24
переглянути новину українською
Фото: скриншот

Пенсионерка, которой во время эфира на телеканале "112 Украина" народный депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар посоветовал продать собаку и оплатить коммунальные услуги, жестко ответила на его предложение.

Об этом сообщает "Мой Кропивницкий".

Женщину, с которой пообщался нардеп, зовут Колючая Любовь Павловна, она живет в селе Аджамки Кировоградской области.

По словам пенсионерки, скандальный совет нардепа она не услышала, так как в тот момент побежала на кухню вытаскивать хлеб с печки, но его словами возмущена.

"Пусть он лучше свои мозги продаст. Так будет лучше. Если не умеют управлять", - отметила Колючая.

Она добавила, что имеет 31 год стажа, работала диспетчером на автовокзале, получает 2000 грн пенсии. За коммуналку платит почти 2000 грн, с субсидией. Собака у нее есть, но старая.

"Уже 14 лет. А собаки более 15 лет не живут. Поэтому продавать нечего", - подчеркнула пенсионерка.

Колючая добавила, что на президентских выборах голосовала за Владимира Зеленского, на парламентских - за "Слугу народа", но теперь пришло разочарование.

Как сообщал "Апостроф", заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук от имени всего руководства партии попросила прощения у всех, кого могли обидеть слова депутата Верховной Рады Евгения Брагаря, отметив, что такую позицию депутата фракция не поддерживает.

Сам Брагар извинился за скандальные слова в прямом эфире, когда посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить счет за газ.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Пылевые бури, засуха и ад летом: как изменения климата повлияют на Украину

+14 и дождь со снегом: последний месяц зимы начинается аномальной погодой

И снова протесты под ГАСИ, или "схемы" возвращаются

Уже жгут платежки: что происходит с оплатой за газ в Украине

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: