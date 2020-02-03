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Украина в эпицентре "ада": озвучен тревожный прогноз по глобальным изменениям климата

понедельник, 03 февраля 2020, 11:59
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По всему миру примерно в 20 раз повысились риски установления аномальной жары, и в случае ее наступления в Украине существенно пострадает урожай.

Об этом рассказал председатель Национального экологического совета Украины Александр Чистяков для "Сегодня".

По его словам, водоемы в Украине наполняются на 70% от нормы, и это нарушает гидрологический цикл, приводит к загрязнению водоемов. В глобальном смысле это также крайне негативно влияет на аэрацию почвы, приводя к ухудшению урожая.

По словам эколога, с 1991 года в Украине исчезли 10 тысяч малых рек, и из-за этого растения не получают достаточного количества влаги.

Генеральный директор ГО "Экодия" Наталья Гозак прокомментировала ситуацию, сославшись на исследования американских ученых.

"Ученые из Колумбийского университета в Нью-Йорке подсчитали, что в будущем длительные тепловые волны могут охватывать все крупнейшие продовольственные регионы одновременно. Украина среди наиболее уязвимых стран. Риск роста количества аномально жарких дней уже в 20 раз больше. Это повлияет на урожайность и вообще угрожает продовольственной безопасности не только Украины, но и мира в целом", – рассказала она.

Подробнее о том, как глобальные климатические изменения могут повлиять на Украину, читайте в материале "Апострофа": Пылевые бури, засуха и ад летом: как изменения климата повлияют на Украину.

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