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Дожди и солнце: синоптики дали контрастный прогноз на 4 февраля в Украине

вторник, 04 февраля 2020, 06:20
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Фото: Facebook

Во вторник, 4 февраля, в Украине в некоторых областях ожидается снег с дождем.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, снег с дождем ожидается в Луцке, Ровно, Черновцах, Ужгороде.

Днем температура воздуха на большей части территории будет колебаться в пределах от +4 до +6, а ночью – от 0 до +3.

Что касается Киева, то здесь также ожидается дождь со снегом.

Как сообщалось, утром 2 февраля в украинских Карпатах можно было увидеть настоящую зиму, которая в этот раз обошла стороной практически всю территорию страны.

Также синоптики рассказали о том, какой будет весна в Украине.

Подробнее читайте в материале "Апострофа": Пылевые бури, засуха и ад летом: как изменения климата повлияют на Украину.

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