В Киеве устроили переполох в вузе из-за студента из Китая, потерявшего сознание, фото

В понедельник, 10 февраля, в Киеве в Национальном авиационном университете потерял сознание студент из Китая, в учреждении заподозрили, что он болен коронавирусом и начали эвакуировать студентов.

Об этом сообщается на канале "Киев оперативный" в Telegram.

Отмечается, что на место происшествия уже вызвали скорую, а весь этаж был практически эвакуирован.

"Прямо сейчас в НАУ студенту из Китая стало плохо, и он потерял сознание. На место срочно направили врачей, а других студентов по чуть-чуть выводят из этого этажа. Вряд ли это оно, но лучше перестраховаться", - отметили администраторы канала.

Также были опубликованы фото с места событий, на них можно увидеть и самого студента, и скорую помощь, которая подъехала к зданию.

Как сообщал "Апостроф", ранее у одного из граждан Украины, которые находятся на карантине на борту круизного судна Diamond Princess, подтвердили заражение китайским коронавирусом.