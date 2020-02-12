Победоносие в разгаре: в сети показали фото странной акции с участием детей на Донбассе

В сети появилось странное фото несовершеннолетних девочек в военной форме, которые ходят в один из так называемых военно-патриотических клубов на территории оккупированной боевиками Горловки.

Фотографию разместил в своем Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан.

На фото - восемь несовершеннолетних девочек, которые позируют на камеру. Дети одеты в советскую военную форму времен Второй мировой войны. На груди у них запрещенные в Украине георгиевские ленты. Все девушки ярко накрашены, а некоторые из них на фото принимают откровенно соблазнительные позы.

"Победоносие в разгаре. А позже в информагентствах появляется информация о развращении детей руководителями в патриотических кружках. Но сами их туда ведут за ручки", - написал Анатолий Штефан.

Офицер добавил, что девочки - воспитанницы одного из так называемых военно-патриотических клубов, который действует в оккупированной пророссийскими боевиками Горловке.

Напомним, что осенью 2019 года появилась информация о том, что российские чиновники развращают детей в одном из патриотических лагерей на территории "Артека" в аннексированном Крыму. А в 2013 году в РФ началось следствие по делу 51-летнего руководителя военно-патриотического клуба "Юные орлята флота" Василия Мидцева, обвиняемого в развращении несовершеннолетних воспитанников клуба.

Как писал "Апостроф" ранее, детей на оккупированных территорий Донбасса пророссийские боевики заставили принять участие в очередной пропагандистской акции.

А осенью 2017 года на оккупированной территории Донбасса террористы провели акцию "Позвоните ангелам Донбасса", вспомнив детей, погибших в результате боевых действий. Дети погибли во время наступления боевиков, но российская пропаганда упорно обвиняет в их смертях украинских военных.