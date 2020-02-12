RU  UA  EN

среда, 12 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.29
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

12 февраля

13:10
Под Днепром 19-летняя девушка погибла в страшном ДТП: опубликовано видео
13:09
Выстрелил в голову: в России бывший топ-чиновник совершил суицид в зале суда
12:35
Киевский депутат сделал громкое заявление после убийства киллером его сына: видео
12:29
На трассе под Киевом произошло смертельное лобовое ДТП: видео
12:25
Кортни Кокс поздравила Дженнифер Энистон с днем рождения забавной пародией: фото Lime
12:06
Сальма Хайек провела ночь после "Оскара" в клинике. И дело не в пьянке, просто она - настоящая подруга Lime
11:58
Украинский адмирал сделал важное заявление о военных кораблях, возвращенных Россией
11:53
Циклон Sabine будет флиртовать с украинской погодой: синоптик дала свежий прогноз
11:45
В метро Киева остановились поезда: что произошло
11:42
Любимый внук королевы Елизаветы разводится с женой Lime
11:28
"Коронавирусный" кот в маске покорил сети и стал героем забавных фотожаб
10:56
В Нидерландах взорвалась еще одна бомба: видео с места ЧП
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Украинский адмирал сделал важное заявление о военных кораблях, возвращенных Россией

среда, 12 февраля 2020, 11:58
переглянути новину українською

К началу лета 2020 года возвращенные Россией украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" снова выйдут в море в составе Военно-морских сил Украины.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на слова адмирала Игоря Воронченко, командующего Военно-морских сил Украины.

Он отметил, что сейчас оформлены все документы на постановку судов в ремонт.

"Мы составили перечень имущества, которое было похищено и снято, передали его следственным органам. Была баллистическая экспертиза по обстрелу "Бердянска". Россияне даже не убрали осколки снарядов. Сейчас ожидаем приезд адвокатов, представляющих Украину в международных судах. Будет еще раз обзор катеров и буксира "Яны Капу", и в конце следующей недели катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир пойдут на плановый ремонт", - поделился Воронченко.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Напомним, что 25 ноября 2018 года сотрудники ФСБ России обстреляли и захватили в Черном море украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив.

Российские силовики незаконно задержали 24 украинских военнослужащих, трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы России, "судили" в оккупированном Крыму и перевезли в Москву.

7 сентября 2019 года украинских моряков вернули на родину в рамках масштабного обмена пленными между Украиной и Россией.

А 18 ноября 2019 года, после 358 дней незаконного захвата и задержания Россией трех украинских военных кораблей в акватории Черного моря возле Керчи, МБАКы "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" были переданы Украине в нейтральных водах, в соответствии с решение Международного трибунала по морскому праву.

20 ноября они прибыли на базу ВМС ВС Украины в Очаков. Захваченные суда пришли не своим ходом, а с помощью буксиров, в практически уничтоженном состоянии. К этому времени их не восстанавливали в связи со следственными действиями и проведением баллистической экспертизы.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Больше о состоянии украинских кораблей читайте в материале "Апострофа" - Это не корабли, а металлические болванки: что Россия сделала с захваченными у Украины боевыми катерами.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Новости партнеров

Читайте также

Тотальная перезагрузка на Донбассе: чем это закончится

История или миф: почему Путин цепляется за победу в Великой Отечественной войне

Морозов больше нет: лютый февраль подмочит Украину

Круиз со смертельным риском: что происходит на охваченном коронавирусом судне Diamond Princess

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: