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В Украине рассказали о печальных последствиях, если Крым получит воду из Днепра

среда, 12 февраля 2020, 19:04
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Если Киев согласится поставлять воду из Днепра в аннексированный Крым в обмен на вывод Россией своих войск из Донбасса, то в таком случае Украина легализирует оккупацию полуострова.

Такое мнение высказал народный депутат Украины VIII созыва Андрей Тетерук в интервью Апостроф TV.

"Это будет означать капитуляцию Украины относительно суверенной неприкосновенной части территории, какой является полуостров Крым. Легализация оккупации путем пуска воды, признание того, что Крым является российским, является государственной изменой. Я вам называю вещи своими именами, так, как это написано в законе", - сказал Тетерук.

По его словам, комментарий председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии на тему пуска воды является представлением позиции большинства в Верховной Раде.

"Это может быть обычным мнением. Но это мнение говорит не Тетерук как депутат восьмого созыва. Это говорит глава фракции большинства парламента, а это уже совсем другой вес. Это практически легализация и изучение общественного мнения", - отметил Тетерук.

Напомним, в начале февраля 2020 года в Крыму заявили, что питьевой воды в оккупированном Симферополе осталось максимум на 100 дней. Между тем, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире одного из украинских телеканалов высказал мнение, что согласился бы пустить воду в аннексированный Крым в обмен на уступки со стороны президента РФ Владимира Путина по Донбассу.

Подробнее о том, согласится ли Киев помогать Кремлю на оккупированном полуострове, читайте в материале "Апострофа": Пустыня Крым: на что пойдет Путин ради украинской воды.

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