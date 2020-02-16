Снайпер видел, что это медик: появились подробности гибели женщины-волонтера на Донбассе

Снайпер противника, который 1 февраля в зоне боевых действий на Донбассе убил военного медика 33-летнюю Клавдию Ситник, видел на форме у женщины опознавательный знак медработника.

Об этом сообщает “Апостроф” со ссылкой на материал “Фактов”.

1 февраля возле села Новотошковское Луганской области как раз активизировались российские оккупанты. Клавдию Ситник вызвал к бойцу, который почувствовал себя плохо. Женщина побежала к блиндажу, где ее ждал боец, но поблизости разорвался снаряд. Осколки разорвавшегося снаряда попали ей в правую ногу и левую руку. Клавдия споткнулась, но тут же поднялась и пошла дальше. Через несколько секунд снайпер боевиков, который видел военного медика в прицел, нажал на курок. Пуля вошла в тело выше бронежилета и пробила сердце. Медик умерла во время эвакуации.

“Клавдия пошла на фронт, потому что была большой патриоткой. Туда так просто не рвутся. Если бы ей нужны были деньги, уехала бы на заработки за границу. Она пошла спасать людей, что делала и в мирной жизни”,- сказал главный врач центра первичной медико-санитарной помощи в Зачепиловке, где в мирное время работала погибшая военная, Ольга Омельченко.

Как писал "Апостроф" ранее, за первый месяц 2020 года на Донбассе погибли 11 военнослужащих Вооруженных сил Украины.