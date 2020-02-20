RU  UA  EN

четверг, 20 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

20 февраля

17:47
Наталья Могилевская показала припухшее лицо после перенесенной операции Lime
17:20
Где смотреть онлайн Шахтер - Бенфика: расписание трансляций
17:05
Сборная Украины провела очередную невзрачную гонку на чемпионате мира по биатлону
17:03
Чемпионат мира по биатлону: результаты одиночной смешанной эстафеты
16:50
Говорят, актриса из "Гарри Поттера" прощается с кино из-за рака: что происходит на самом деле Lime
16:47
Принц Гарри ответил на главный вопрос о титулах и престолонаследии после отказа от королевских обязанностей Lime
16:36
Сказали, что я пожалею: Анна Седокова сменила имидж, хотя многие были против Lime
16:13
Цена вопроса 700 грн: легенда "Динамо" будет судиться с "Киевгазом", фото
14:32
Дизайнеры выпустили накладные ягодицы Ким Кардашьян - это шорты с весом почти 3 кг (фото) Lime
13:58
Ани Лорак показала яркие фото со съемок нового клипа Lime
13:47
"Шахтер" - "Бенфика": прогнозы экспертов на матч Лиги Европы
13:42
16-летняя звезда "Очень странных дел" пожаловалась на оскорбления в сети - ее ругают за взрослый стиль Lime
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Боевики передали ВСУ тело молодого бойца, погибшего во время обострения на Донбассе: видео

четверг, 20 февраля 2020, 16:29
переглянути новину українською

Боевики ЛНР в районе моста через Северский Донец вблизи Счастья передали на подконтрольную Украине территорию тело 22-летнего бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максима Хитайлова, который погиб в жестоком бою 18 февраля.

Видео этого процесса было опубликовано на сепаратистском канале News-Front на видеохостинге Youtube.

Как сказано в сообщении, тело погибшего украинского бойца было передано представителям "Эвакуация 200" при Министерстве обороны Украины. Во время передачи было согласовано режим тишины, который соблюдался с обеих сторон.

Вместе с телом Максима Хитайлова, боевики передали останки еще одного украинского военнослужащего, который погиб в 2014 году на территории аэропорта.


Прощание с Максимом Хитайловым состоится в субботу, 22 февраля, родном селе Выришальном Лохвицкого района (Полтавская область). Возможно, прощание состоится также и в Полтаве.

Как сообщал "Апостроф", 22-летний боец погиб 18 февраля в результате обстрелов во время нападения вооруженных формирований России на наблюдательный пункт вблизи Хутора Свободного.

Фотовзгляд

Все галереи
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке

Новости партнеров

Читайте также

Когда Путин пошел на Украину с танками, то многие поняли Майдан-2014 - датский историк

В Харьков прибыл самолет с эвакуированными из Китая украинцами: все подробности, фото и видео

Страх и ненависть из-за коронавируса: что происходит с эвакуацией украинцев из Уханя

Ужас без конца: что мешает решить проблему дырявых дорог в Украине

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: