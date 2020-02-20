Боевики передали ВСУ тело молодого бойца, погибшего во время обострения на Донбассе: видео

Боевики ЛНР в районе моста через Северский Донец вблизи Счастья передали на подконтрольную Украине территорию тело 22-летнего бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максима Хитайлова, который погиб в жестоком бою 18 февраля.

Видео этого процесса было опубликовано на сепаратистском канале News-Front на видеохостинге Youtube.

Как сказано в сообщении, тело погибшего украинского бойца было передано представителям "Эвакуация 200" при Министерстве обороны Украины. Во время передачи было согласовано режим тишины, который соблюдался с обеих сторон.

Вместе с телом Максима Хитайлова, боевики передали останки еще одного украинского военнослужащего, который погиб в 2014 году на территории аэропорта.





Прощание с Максимом Хитайловым состоится в субботу, 22 февраля, родном селе Выришальном Лохвицкого района (Полтавская область). Возможно, прощание состоится также и в Полтаве.

Как сообщал "Апостроф", 22-летний боец погиб 18 февраля в результате обстрелов во время нападения вооруженных формирований России на наблюдательный пункт вблизи Хутора Свободного.