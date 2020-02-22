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В Полтаве простились с молодым бойцом, погибшим на Донбассе: фото и видео

суббота, 22 февраля 2020, 10:42
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В пятницу, 21 февраля, в Полтаве провели в последний путь бойца Максима Хитайлова, который воевал на Донбассе.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ресурс "Зміст".

Тело героя перевезли из Северодонецка машиной. На границе Полтавской области его встретили десятки машин и сопроводили в Полтаву. По дороге его встречали собраться, которые прошли войну, матери погибших бойцов, все с уважением и благодарностью провожали Максима.

Прощание состоялось на площади перед Полтавской ОГА. На ней собрались полтавчане, чтобы проводить в последний путь павшего на Востоке украинского героя.


"В 2014 году Максим видимо был в классе 10-м и тогда он видел, как такие как мы в 2014-2015 шли на войну. Он окончил школу и на примере многих из нас видел, что не нужно прятаться за заработками в Польше, или что-то такое. Я смотрел интервью с его одноклассниками, которые говорили: "Мы же его отговаривали" и все остальное. Мне кажется... нет, я уверен, что все его предки, которые свое время воевали против московской орды, потом Московского царства, затем Российской империи, затем с советскими оккупантами. Он - достойный потомок своих предков, воевавших. И как его предки, он с честью выполнил свои обязанности. Максим до последнего не отступил и с честью погиб на поле боя. Москва - наш враг. И мы должны воевать до конца. Ведь если не мы, то наши дети и внуки будут воевать снова. Слава Украине! Слава Максиму!", - рассказал в своем выступлении Анатолий Ханко, заместитель председателя Полтавского облсовета, "свободовец", который был добровольцем батальона спецназначения "Азов".

Далее из Полтавы Максима Хитайлова повезли в село Решающее Лохвицкого района, где он останется навсегда.

Напомним, боец погиб в результате атаки позиций подразделений Объединенных сил Украины 18 февраля.

Как сообщал "Апостроф", 20 февраля в Трускавце провели в последний путь волонтера и военного врача Зиновия Допилку.

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