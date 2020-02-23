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Появилась забавная фотожаба на панику вокруг смертельного коронавируса из Китая

воскресенье, 23 февраля 2020, 12:26
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В сети появилась забавная фотожаба на короновирус и панику, которая из-за него вспыхнула.

Об этом сообщает "Апостроф".

На фото женщина лежит в обнимку с котом. А сверху надпись: "Назову кота Температура. И буду всем говорить: "я не смогу прийти, валяюсь дома с Температурой".

"У меня ребенок играет с котами в коронавирус. Новостей краем уха наслушался", "Если носом в шерсть, то температура будет", "Представил: киць-киць, мой дорогой Коронавирус, иди кушать", - пишут в сети.

Как ранее сообщал "Апостроф", по данным Всемирной организации здравоохранения, риск смерти от коронавируса увеличивается с возрастом.

Напомним, что в пятницу, 21 февраля, официальный представитель Минздрава Ирана заявил, что коронавирус COVID-19 мог распространиться во всех городах страны. В стране было подтверждено тринадцать новых случаев заболевания вирусом COVID-19, в результате чего общее количество инфицированных достигло 18.

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