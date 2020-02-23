RU  UA  EN

воскресенье, 23 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

23 февраля

10:46
Фьюри - Уайлдер: полное видео боя
09:48
Фьюри - Уайлдер: видео нокаута
08:24
На Евровидение-2020 от Украины едет группа Go-A: что нужно знать об этих ребятах и их песне Lime
08:20
Вытер ноги об ржавого бомбардировщика: в сети ярко отреагировали на победу Фьюри над Уайлдером в чемпионском бою
07:43
"Цыганский король" одержал потрясающую победу в чемпионском бою: видео
06:32
Космическая игра Месси принесла "Барселоне" крупную победу в чемпионате Испании: видеообзор
05:10
Где смотреть онлайн Уайлдер - Фьюри: расписание трансляций
01:15
Беринчик - Сармиенто: полное видео боя
00:03
Скандал в финале Нацотбора на Евровидение: группа TVORCHI обвинила техперсонал в подставе Lime

22 февраля

23:53
Беринчик уверенно разбил очередного претендента - видео
23:37
Разбивая стены: украинский чемпион шокировал необычным выходом в ринг, видео
22:25
В Украине выбрали представителя на Евровидении-2020 - смотрим выступление победителя Нацотбора Lime
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Киеве водитель под наркотиками устроил страшное ДТП: видео с места

воскресенье, 23 февраля 2020, 10:33
переглянути новину українською

В Киеве в субботу, 22 февраля, на перекрестке улицы Петра Запорожца и бульвара Перова в результате аварии BMW врезался в остановку с людьми.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информатор".

По словам свидетелей ДТП, BMW ехал по бульвару Перова в сторону Дарницы, а в этот момент с улицы Петра Запорожца выезжал Nissan, который не пропустил его и столкнулся с ним. В результате удара BMW влетел в остановку.

Отмечается, что люди на остановке не пострадали. В то же время, оба водителя получили травмы и были госпитализированы.

Один из очевидцев случившегося заявил, что за рулем BMW, который влетел в остановку, находился водитель в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. По словам свидетеля, водитель сильно превысил допустимую скорость, но ни он сам, ни правоохранители эту информацию не прокомментировали.

Обе машины получили серьезные повреждения.

Детали происшествия устанавливаются.

Как ранее сообщал "Апостроф", в субботу, 22 февраля, в центре Киева произошло ДТП, на Европейской площади столкнулись Toyota и Skoda службы такси Uber.

Фотовзгляд

Все галереи
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке

Новости партнеров

Читайте также

Да будет снег: зима сыграет "дембельский аккорд"

Бесплатный сыр и мышеловка: власти придумали новую льготу для переселенцев

​Люди боятся не коронавируса: кто виноват в беспорядках в Новых Санжарах

Когда Путин пошел на Украину с танками, то многие поняли Майдан-2014 - датский историк

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: