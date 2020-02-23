В Киеве водитель под наркотиками устроил страшное ДТП: видео с места

В Киеве в субботу, 22 февраля, на перекрестке улицы Петра Запорожца и бульвара Перова в результате аварии BMW врезался в остановку с людьми.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информатор".

По словам свидетелей ДТП, BMW ехал по бульвару Перова в сторону Дарницы, а в этот момент с улицы Петра Запорожца выезжал Nissan, который не пропустил его и столкнулся с ним. В результате удара BMW влетел в остановку.

Отмечается, что люди на остановке не пострадали. В то же время, оба водителя получили травмы и были госпитализированы.

Один из очевидцев случившегося заявил, что за рулем BMW, который влетел в остановку, находился водитель в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. По словам свидетеля, водитель сильно превысил допустимую скорость, но ни он сам, ни правоохранители эту информацию не прокомментировали.

Обе машины получили серьезные повреждения.

Детали происшествия устанавливаются.

Как ранее сообщал "Апостроф", в субботу, 22 февраля, в центре Киева произошло ДТП, на Европейской площади столкнулись Toyota и Skoda службы такси Uber.