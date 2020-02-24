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Совпадение? Не думаю! Сеть взорвалась из-за "реакции" России на победу Go_A в Нацотборе "Евровидения"

понедельник, 24 февраля 2020, 10:59
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Победа группы Go-A в финале Национального отбора на Евровидение-2020, который в субботу, 22 февраля, прошел в Киеве, вызвала в сети шутки по поводу возможной реакции российских пропагандистов на черно-красные сценические костюмы и загадочное название победителей.

Иронический призыв к пропагандистам из канала Россия24 опубликовали на странице сообщества "Церковь Свидетелей Покращення".

"На так называемом украинском отборе на Евровидение победу одержала группировка ''Go_A" (Вперед Адольф) с песней "Соловей" (на немецком "Nachtigall"). Одежда солистки и оформление сцены были выполнены в цветах бандеровского флага (красный и черный). И главное - песня была на украинском языке! Какие вам еще нужны доказательства фашизма на Украине??" - прогнозируют реакцию российских пропагандистов в посте.

Публикация вызвала бурное обсуждение, комментаторы обращают внимание на те придуманные детали, какие обычно используют в российской пропаганде.

"Там еще была песня "Веган". Гитлер был вегетарианцем. Совпадение? Не думаю", - пародируя Дмитрия Кисилева, заметил один из комментаторов.

Как сообщал "Апостроф", в сети опубликовали зарплаты российских звезд и телеведущих. Выяснилось, что кроме популярных "лиц" там работает множество высокооплачиваемых администраторов.

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