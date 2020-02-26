Мошенники начали "охоту" на деньги украинцев в соцсетях: как не стать жертвой обмана

Для хищения денег у владельцев банковских карт аферисты взламывают страницы в соцсетях и просят помочь.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Сегодня".

Журналист издания Алексей Фалин рассказал о том, как едва не попал на удочку мошенников, которые обратились к нему от имени друга, которому якобы срочно понадобилась банковская карточка для вывода денег.

Перезвонив товарищу, он узнал, что его страницу взломали, деньги на самом деле просит не он. Чтобы проследить схему аферы, журналист продолжил общение с неизвестным, который общался от имени друга и попросил для доступа к счету сообщить конфиденциальные данные — логин и пароль.

Как потом оказалось, мошенники, взломав страницу в соцсети, обратились к нескольким десяткам знакомых с такой же просьбой.

Эксперт по безопасности Руслан Болгов объяснил, что мошенники рассчитывают на наивность своих жертв и неожиданность. "Они застают человека врасплох. Простая фраза: у меня проблема – помоги. Всё, человек теряется, особенно, если эти люди близкие, либо нормально общались", - заметил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее волонтер Алина Михайлова поделилась историей о мошенниках, которые пытались выманить у нее деньги.