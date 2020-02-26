Украинские киберактивисты сделали громкое заявление после обысков силовиков: видео

Общественная организация "Украинский киберальянс" заявила о том, что прекращает свою работу по поиску и реагированию на киберугрозы до тех пор, пока правоохранители не извинятся за обыски и обвинения во взломе информационной системы аэропорта "Одесса".

Об этом на пресс-конференции заявил член Ukrainian Cyber Alliance Тим Карпинский

"Мы останавливаем всю деятельность в этой стране, пока не будет установлена справедливость, с наших членов не будут сняты эти абсурдные обвинения и не будут принесены извинения. Мы в данном случае требуем сатисфакции со стороны правоохранительных органов и представителей власти", - сказал он.

Карпинский уточнил, что альянс прекращает любое сотрудничество с государственными и правоохранительными органами страны.

"Теперь не будет никаких ночных звонков о помощи, не будет публикаций, не будет консультаций днем и ночью разным государственным силовым ведомствам. Все остановилось", - заявил, в свою очередь, сооснователь компании Александр Галущенко.

Члены "Киберальянса" заявили на пресс-конференции, что обыски у них проходили с нарушением УПК. У Галущенко конфисковали даже роутер забирать который не было необходимости. У Перевезия изъяли ноутбук без батареи, жесткого диска и оперативной памяти, а также телефон ребенка. Была сломана дверь и перерезан интернет-кабель, ведущий в квартиру.

Как ранее сообщал "Апостроф", появились детали обысков, которые правоохранители проводили у общественных активистов и соучредителей ОО "Украинский Кибер Альянс".