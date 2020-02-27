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Время веселья и танцев: традиции и запреты четвертого дня Масленицы

четверг, 27 февраля 2020, 05:15
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Фото: mignews.com.ua

В четверг, 27 февраля, в Украине традиционно начинают праздновать "широкую" Масленицу - все хозяйственные дела и работа по дому прекращаются.

Четвертый день Масленичной недели, которая в этом году началась 24 февраля, называют Разгуляй.

В этот день принято праздновать с полным размахом - устраивать различные фестивали с танцами и песнями, водить хороводы, прыгать через костер и устраивать кулачные бои.

На протяжении всей недели одним из главных блюд праздничного стола являются блины. Поскольку Масленица предвосхищает Великий пост, лучше отказать от мясных начинок в блинах и отдать предпочтение рыбным, овощным и на основе сыра - впереди несколько недель строгого поста и лучше начать к ним подготовку уже сейчас.

Чтобы не нарушать давних обычаев праздника, в эти дни не принято сидеть дома, поощряются походы в гости и шумные гуляния.

Кроме того, нельзя на Масленицу встречать гостей в неубранном доме, поэтому в первые три дня есть время, чтобы навести порядок.

В масленичную неделю нельзя злиться, ругаться и сквернословить, чтобы вокруг царила атмосфера веселья и дружелюбия.

Как ранее сообщал "Апостроф", на выходных, 29 февраля и 1 марта, в Киеве пройдут масштабные народные гуляния, посвященные традиционному празднику Масленицы.

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