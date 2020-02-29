Зима не уходит: в сети показали сказочные фото украинских Карпат в снегу

Несмотря на теплую погоду на всей территории Украины, в последний день зимы в горах Карпат все еще лежит снег.

Соответствующие фото опубликовал пользователь Сергей Мальчевский в Facebook.

Фотографии были сделаны на Боржавском хребте, одном из популярных у туристов горных массивов Карпат. Он находится в Закарпатской области, между реками Вича и Рика.

Длина массива – около 50 километров, средняя ширина – 3-4 километра (местами до 10 километров и более), высота – до 1681 метра.

Как сообщалось ранее, в сети показали фото весны, которая во второй половине февраля пришла в Украину.

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