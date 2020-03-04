Будет много случаев: в ВОЗ сделали неутешительный прогноз по коронавирусу в Украине

В Украине, скорее всего, будет зафиксировано много случаев заражения коронавирусом, однако страна должна быть готова к борьбе с болезнью.

Об этом заявил представитель Всемирной организации здравоохранения, врач Ярно Хабихт.

По его словам, главное – готовность системы здравоохранения бороться с вспышками коронавируса.

"Важно отметить, что вероятнее всего, мы с вами станем свидетелями большего количества случаев заболевания в Украине. Однако суть заключается в готовности здравоохранения Украины противодействовать вспышкам этого заболевания. По мере продолжения реализации реформы здравоохранения, по мере модернизации и осовременивания стационаров, больниц, а также отделов неотложной помощи. Речь идет обо всех этих мерах сдерживания и реагирования на вспышку коронавируса", – сказал он.

Вместе с тем представитель ВОЗ признал, что Украина продемонстрировала готовность и отлично среагировала на первый случай заражения коронавирусом в Черновцах.

Как известно, 3 марта первый случай заболевания зафиксировали и в Украине. Вирус диагностировали у жителя Черновцов, который вернулся из Италии.

Как сообщал "Апостроф", после первого подтвержденного случае заражения коронавирусом, в Украине планируют изменить правила вызова кареты скорой помощи.