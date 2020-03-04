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Это подарок: блогерша, муж которой умер на "банной" вечеринке, сделала циничное заявление

среда, 04 марта 2020, 17:59
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Российская блогерша Екатерина Диденко, на вечеринке которой из-за сухого льда в бассейне погиб ее муж и друзья, назвала "подарком" от мужа время его смерти.

Об этом она написала на своей Instagram-странице.

В соцсети она опубликовала в сторис портрет своего покойного мужа Валентина. Также она подписала фото: "Еще один подарок мне сделал мой муж - он умер не в день моего рождения, а 29 февраля в 1:00".

По мнению россиянки, ее муж "специально дотянул", чтобы ей было морально легче.

Напомним, на праздновании 29 дня рождения Кати трое человек погибли, а еще трое попали в больницу.

Как сообщал "Апостроф", скандальная российская блогерша Екатерина Диденко, потерявшая на вечеринке по случаю ее дня рождения мужа и двоих друзей, получила почти 1,5 миллиона рублей за участие в шоу "Пусть говорят".

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