В Киеве цветочный ажиотаж перед 8 марта: эксклюзивные фото с ценами

Чем ближе Международный женский день, тем выше поднимают цены на цветы в Киеве.

"Апостроф" узнал стоимость такого подарка для женщин к 8 марта.

Букеты и растения в горшочках можно приобрести во многих торговых точках - магазинах, базарах, лотках. Ассортимент на прилавке самый разный - есть из чего выбрать. Однако цены к празднику немного "кусаются".

Цена одного тюльпана, который является символом праздника 8 марта, колеблется в районе 20-25. Цветы в горшке, например фиалка, будет стоить около 100 гривен.

До 8 марта осталось еще два дня, но многие в последний рабочий день перед праздником отмечают его с коллегами. "Апостроф" собрал самые яркие открытки и видеопоздравления с Международным женским днем.

6 марта мужчины поздравляют своих коллег-женщин с наступающим праздником.

Как сообщал "Апостроф", в Международный женский день, 8 марта, в Украине прогнозируют дожди, но теплую и весеннюю погоду.