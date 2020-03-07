Нам не нужно: оккупанты в Крыму испугались перспективы получать воду от Украины

Глава так называемого "крымского парламента" Владимир Константинов заявил, что если условием поставки воды в Крым является его деоккупация, то вода оккупантам "ни в каком виде не нужна".

Об этом сообщает РИА Новости.

"Если они называют Крым украинским, а это не соответствует действительности, то нам вода в таком случае ни в каком виде не нужна", – заявил Константинов.

Более того, глава оккупационного "парламента" допустил, что при помощи воды с территории, подконтрольной Украине, крымчан якобы "могут травить какими-то химикатами".

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допустил возобновление подачи воды в оккупированный Крым во избежание гуманитарной катастрофы на полуострове.

Подробнее о том, чем грозит отсутствие воды в Крыму читайте в материале "Апострофа": Высыхающий Крым: как оккупанты ведут полуостров к катастрофе.