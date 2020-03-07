Романтические поздравления с 8 марта: открытки для любимой женщины

8 марта отмечается Международный женский день и уже сейчас мужчины активно готовятся к празднику, выбирая подарки любимым и близким представительницам женского пола.

"Апостроф" собрал яркие открытки, которыми можно поздравить женщин в их праздник.

Традиционно Международный женский день принято отмечать в семейном кругу, с друзьями или родными, а также с коллегами. В этот день принято дарить представительницам прекрасного пола цветы, а конкретно - тюльпаны. Именно они считаются вестниками весны.

До 8 марта остался один день, но многие в последний рабочий день перед праздником отмечают его с коллегами. "Апостроф" собрал самые яркие открытки и видеопоздравления с Международным женским днем.

Ранее "Апостроф" подготовил подборку самых неудачных подарков, которые не стоит дарить девушкам.