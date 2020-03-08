Защищают Украину и учат детей: Зеленский трогательно поздравил женщин с 8 Марта

Президент Украины Владимир Зеленский трогательно поздравил женщин с Международным женским днем 8 марта.

Поздравление появилось в Telegram главы государства.

"В моем детстве 8 марта мужчины дарили женщинам цветы и говорили о том, как своей любовью, красотой и заботой они вдохновляют "сильный пол" на подвиги. Но на самом деле женщины и сами совершают подвиги. Ежедневно. Они защищают Родину, обучают детей, лечат и спасают жизни, руководят компаниями, делают научные открытия и создают искусство. Умудряются совмещать работу, семью, друзей, отдых, спорт, саморазвитие, благотворительность и еще помнят, где мы, мужчины, положили свои вещи", - написал он.

Он пишет, что он и все мужчины готовы помогать женщинам во всем, чтобы "вы могли стать теми, кем желает ваша душа".

Зеленский, ранее рассказал, что в Международный женский День не обделит вниманием никого из своих близких женщин. Он подчеркнул, что обязательно будет отмечать этот праздник, который считает почти семейным и рассказал о подарках и семейных традициях связаных с праздником.

Как сообщал "Апостроф" в сети рассказали историю многодетной матери, лейтенанта Алены Павловой-Федченко, которая с первых дней российской агрессии на Донбассе была заместителем командира роты 11-го отдельного мотопехотного батальона "Киевская Русь" и участвовала в боях под Попасной и Широкино.