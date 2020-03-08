RU  UA  EN

воскресенье, 8 марта
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.55
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

8 марта

12:51
Италия "закрыла" 16 млн людей на карантин из-за коронавируса: что там происходит, фото
12:08
Поздравления с 8 Марта 2020: красивые стихи и яркие открытки
12:06
Украина получит от США мощные боевые катера: какие задачи они будут выполнять
12:06
Защищают Украину и учат детей: Зеленский трогательно поздравил женщин с 8 Марта
11:01
Заснеженные склоны и мороз: появилось яркое фото Карпат 8 марта
10:36
Коронавирус атаковал еще одну курортную страну: что известно о состоянии заболевших
10:29
В Днепре срочно прекратил работу аэропорт из-за угрозы взрывов: что происходит, фото
10:09
"Битва" взглядов Эрдогана и Путина попала на фото: в сети ажиотаж
10:06
Красивые поздравления с 8 Марта 2020: короткие смс
09:33
Когда подарок - не тот: появились забавные фотожабы на 8 Марта
09:05
Это нечто особенное: MONATIK рассказал, как удивляет любимую на 8 Марта Lime
08:45
Коронавирус из Китая охватил почти сотню стран, число жертв растет: свежие данные
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Защищают Украину и учат детей: Зеленский трогательно поздравил женщин с 8 Марта

воскресенье, 08 марта 2020, 12:06
переглянути новину українською

Президент Украины Владимир Зеленский трогательно поздравил женщин с Международным женским днем 8 марта.

Поздравление появилось в Telegram главы государства.

моем детстве 8 марта мужчины дарили женщинам цветы и говорили о том, как своей любовью, красотой и заботой они вдохновляют "сильный пол" на подвиги. Но на самом деле женщины и сами совершают подвиги. Ежедневно. Они защищают Родину, обучают детей, лечат и спасают жизни, руководят компаниями, делают научные открытия и создают искусство. Умудряются совмещать работу, семью, друзей, отдых, спорт, саморазвитие, благотворительность и еще помнят, где мы, мужчины, положили свои вещи", - написал он.

Он пишет, что он и все мужчины готовы помогать женщинам во всем, чтобы "вы могли стать теми, кем желает ваша душа".

Зеленский, ранее рассказал, что в Международный женский День не обделит вниманием никого из своих близких женщин. Он подчеркнул, что обязательно будет отмечать этот праздник, который считает почти семейным и рассказал о подарках и семейных традициях связаных с праздником.

Как сообщал "Апостроф" в сети рассказали историю многодетной матери, лейтенанта Алены Павловой-Федченко, которая с первых дней российской агрессии на Донбассе была заместителем командира роты 11-го отдельного мотопехотного батальона "Киевская Русь" и участвовала в боях под Попасной и Широкино.

Фотогалереи

Все
Десять романтических локаций Киева
Верховная Рада сменила правительство
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Читайте также

Водителей будут воспитывать новыми штрафами: что из этого выйдет

Высыхающий Крым: как оккупанты ведут полуостров к катастрофе

10 романтических локаций в Киеве для 8 марта: яркие фото

А небо плачет грозами: погода сделает свой подарок украинкам на 8 марта

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: