Появилась меткая карикатура с Трампом на нефтяную "войну"

В сети появилась забавная карикатура с президентом США Дональдом Трампом на падение цен на рынке нефти.

Автор известный карикатурист Сергей Елкин.

На ней изображен Дональд Трамп встающий с кровати и сетующий, что не может найти свои сланцы, а рядом российский персонаж, который коварно говорит: "Мы нанесем сокрушительный удар по экономике США". Он ведет некую "войну" пытаясь навредить.

Речь идет о том, что падение цен на нефть ударило по рынку сланцевой нефти в США. Дональд Трамп уверен: во всем виноват выход России из сделки OPEC.

В итоге цены на нефть на открытии понедельничных торгов обрушились, падение оказалось крупнейшим со времен войны в Персидском заливе в 1991 году. Вслед за нефтью начали падать мировые рынки и обрушился рубль.

Кроме этого, резко упали акции американских компаний, занимающихся добычей сланцевой нефти - инвесторы опасаются, что в связи с низкими ценами им придется сократить производство из-за нерентабельности.

Падение цен на нефть также произошло на финансовых рынках. Фьючерсы на акции США резко упали, как и нефтяные валюты, включительно с норвежской кроной и мексиканским песо, в то время как японская иена и золото подскочили. Эксперты считают, что цены на рынке могут обвалиться еще ниже.

Как сообщал "Апостроф", по России нанесла существенный удар ситуация с падением цен на нефть после разрыва сделки РФ с ОПЕК, резко подешевел российский рубль.

Подробнее о ситуации в России читайте в материале "Апострофа": "Черный понедельник" на рынке нефти: кому нужна новая война и как она "убьет" Россию.