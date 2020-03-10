RU  UA  EN

вторник, 10 марта
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.00
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

10 марта

18:29
В сети показали фото кладбища цветов в Киеве после 8 марта
18:25
Коррупция у Нефедова победила: в СМИ рассказали о таможенной схеме с брендовыми вещами в Киеве
18:14
Появились фото подбитого боевиками грузовика ВСУ
17:50
Чарли Шина обвинили в изнасиловании 13-летнего мальчика на съемках фильма Lime
17:42
Под Одессой произошла жуткая трагедия с участником АТО: фото
17:28
"Время и Стекло" показали новый ролик - в нем все плачут, и теперь фаны думают, что группе конец Lime
17:19
МАУ, Ryanair и Wizz Air из-за коронавируса массово отменяют рейсы за границу и внутри Украины
17:17
Карантин в Италии из-за коронавируса: появились видео гигантских очередей в магазины
17:00
Умер самый известный японский кот Широ - его называли котом, познавшим дзен Lime
17:00
Боевики показали видео смертельных ударов по ВСУ
16:49
В Испании прогремел смертельный взрыв на химическом заводе: фото
16:38
Задержан подозреваемый в похищении известных участников Майдана: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Появились фото подбитого боевиками грузовика ВСУ

вторник, 10 марта 2020, 18:14
переглянути новину українською

В сети опубликованы фото последствий обстрела позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) около поселка Пески на Донбассе, в результате которого был поврежден армейский автомобиль и погиб один украинский военный.

Фото обгоревшего грузовика опубликовал на своей Facebook-странице пользователь Алексей Петров.

На снимке видно, что от автомобиля остался только каркас, кабина и кузов полностью уничтожены.

Напомним, что утром 10 марта в поселке Пески с артиллерии и стрелкового оружия обстреляли защитников Украины. В результате погиб один военнослужащий и сгорел армейский грузовик ГАЗ-66.

За жизнь раненного во время обстрела украинского пехотинца борются врачи.

Как сообщал "Апостроф", в понедельник, 9 марта, в районе населенного пункта Гнутово на Донбассе боевики совершили обстрел санитарного автомобиля ВСУ с помощью беспилотников.

Фотогалереи

Все
Десять романтических локаций Киева
Верховная Рада сменила правительство
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Читайте также

Италия под запретом: как коронавирус "убивает" Апеннины, фото и видео

Водителей будут воспитывать новыми штрафами: что из этого выйдет

Высыхающий Крым: как оккупанты ведут полуостров к катастрофе

10 романтических локаций в Киеве для 8 марта: яркие фото

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: