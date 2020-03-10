Появились фото подбитого боевиками грузовика ВСУ

В сети опубликованы фото последствий обстрела позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) около поселка Пески на Донбассе, в результате которого был поврежден армейский автомобиль и погиб один украинский военный.

Фото обгоревшего грузовика опубликовал на своей Facebook-странице пользователь Алексей Петров.

На снимке видно, что от автомобиля остался только каркас, кабина и кузов полностью уничтожены.

Напомним, что утром 10 марта в поселке Пески с артиллерии и стрелкового оружия обстреляли защитников Украины. В результате погиб один военнослужащий и сгорел армейский грузовик ГАЗ-66.

За жизнь раненного во время обстрела украинского пехотинца борются врачи.

Как сообщал "Апостроф", в понедельник, 9 марта, в районе населенного пункта Гнутово на Донбассе боевики совершили обстрел санитарного автомобиля ВСУ с помощью беспилотников.