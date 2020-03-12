Почти безлюдно: появилось видео ТЦ в Киеве после объявления карантина

В Киеве из-за карантина, который ввели с 12 марта, в торгово-развлекательных центрах очень мало людей.

Об этом сообщает фотограф Александр Гончаров на своей Facebook-странице.

В частности, в час-пик не наблюдают привычной толпы в ТРЦ Dream Town. Многие торговые точки закрыты. Также пустой каток и зона фаст-фуда.

"Дрим-таун почти в час-пик", - подписал видео пользователь сети.

Напомним, в школах Киева, в которых 11 марта был объявлен карантин в связи угрозой распространения коронавируса, оперативно напечатали и расклеили объявления, но в них не упоминается о смертельной болезни.

Отметим, что объявленный с 12 марта в школах и детсадах Киева карантин стал неприятным сюрпризом для родителей маленьких киевлян, которым от этого добавилось забот.

Как сообщал "Апостроф", появилась яркая инфографика, которая наглядно показывает, какие из областей Украины отказались вводить карантин из-за пандемии коронавируса COVID-19.