Коронавирус могли завезти заробитчане: новые данные про больного священника и ситуацию в Тернопольской области

Местные жители в Залищицком районе Тернопольской области, где обнаружили коронавирус у священника, винят в распространении COVID-19 заробитчан.

Об этом сообщает ресурс "20 минут".

Также люди переживают, что могли также заразится от священнослужителя отца Олега. Его описывают как коммуникабельного и общительного человека. Отмечают, что на его службы в церкви присутствовали много прихожан.

"Конечно, переживают, потому что были у него на службе, отец Олег вообще очень коммуникабельный, прихожан в церкви очень много. У него дети и внучата есть. Жена работает в социальной службе. Я лично с ним общался пару месяцев назад. До сих пор не верю, что и к нам это дошло...", - рассказал местный житель Василий и добавил, что жители между собой говорят, что состояние здоровья священника улучшилось.

Также люди обеспокоены, что коронавирус мог быть привезен заробитчанами, которых в последнее время очень много вернулось в район. Волнуются, потому что не знают, кто и откуда приехал - обычно в семьях это держали в секрете. Говорят, что вряд ли кто-то после возвращения из-за границы шел на самоизоляцию. Не исключают, именно таким образом подхватил вирус и священник.

Роман Краснюк, и.о. председателя Залищицкой РГА, по телефону заверил: сразу после ночного сообщение о болезни священника, медики выехали на место и взяли для анализа биологические образцы у всех членов семьи, кто с отцом больше контактировал. Проводили анализы лабораторно. Результаты уже есть: коронавируса у них не обнаружили.

"В районе все нормально, есть продукты, их подвозят, полиция ограничивает движение, но, поскольку Залещики не имеют объезда, транзитное движение через город все же происходит. Ввели карантин. Придерживаемся всех мероприятий, соответствующих введению чрезвычайной ситуации", - сказал Краснюк.

Также в городе провели дезинфекцию в общественных местах: на автобусных остановках, детских и спортивных площадках, обработали скамейки в парках и скверах города.

На выездах из Залещиков обустроили три карантинные посты. Там дежурят правоохранители, которые меняются через определенное время. Медиков сюда не включают, правоохранители, говорят, справятся самостоятельно.

Тем временем глава района обратился к жителям с просьбой не выходить без необходимости из дома. По его словам, Залещики обеспечены продуктами и медикаментами. Инфекционное отделение готово.

"Залещики живут, магазины работают, люди почти не выходят, а если кое-где и есть, то те, кто на улицах - все в масках. Людей в целом на улицах очень мало. Паники нет. При необходимости в город можно заехать. Обстановка психологически не критична", - рассказал житель Залещиков Василий.

Как сообщал "Апостроф", по состоянию на 23:00 20 марта Министерство здравоохранения Украины официально подтвердило 41 случай заболевания коронавирусомCOVID-19.

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