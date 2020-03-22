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Туристов в стране уже нет: голуби в Испании выпрашивают еду у посетителей магазинов, видео

воскресенье, 22 марта 2020, 02:24
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В сети показали свежее видео из Испании, которую охватил коронавирус, на улицах совсем не осталось туристов и голуби выпрашивают еду у редких прохожих, которые вышли в магазин.

Об этом сообщает Freeman в Twitter.

"Голуби в Испании, лишенные подкормки из-за отсутствия туристов, выпрашивают пищу у редких посетителей супермаркетов", - пишет автор.

"Пронзительно и страшно...", "Бедные. Даже жалко их. Но почему они такие белоснежные, будто не породистые?", "Круто: нарушителей карантина можно по голубям отслеживать", "Скоро птички будут считать пищей самих посетителей супермаркетов", - пишут в комментариях.

Как сообщал "Апостроф", в Испании, которую охватил коронавирус, застряли около 80 украинцев на курортном острове Тенерифе.

Напомним, что в Италии в одном из муниципалитетов провели масштабное тестирование населения на коронавирус, которое позволило изолировать больных без симптомов и остановить распространение пандемии.

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