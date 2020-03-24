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Карантин по-украински: эпидемиолог назвал главную опасность из-за коронавируса

вторник, 24 марта 2020, 20:49
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Эпидемиолог Андрей Александрин прокомментировал недавние слова бывшего заместителя Ульяны Супрун Павла Ковтонюка, что "карантин без эпидемии - это как одевание медицинских масок на здоровых людей" и назвал главную опасность пандемии коронавируса в Украине.

Об этом он рассказал "Апострофу".

Он не считает, что карантинные мероприятия малоэффективны и бессмысленны. Посколько карантинные мероприятия действительно целесообразно вводить до того, как началось масштабное распространение той или иной инфекции - чтобы избежать массового заражения и распространения заболевания.

"Потому отчасти я поддерживаю действия властей.Но если у нас ввели карантин, его нужно придерживаться. А если у нас забитые маршрутки - это не карантин. Или часть лечебных учреждений создают ажиотаж. Люди пожилого возраста идут туда, стоят в очередях, создается скопление людей, которые представляют наибольшую опасность", - сказал Ковтонюк.

По его словам, карантинные мероприятия в Украине недоработаны и порой создают опасность для граждан.

"Но я даже благодарен коронавирусу, что он показал все пробелы нашей системы здравоохранения. И нам действительно есть что улучшать и усовершенствовать. Нам нужно вводить персональную ответственность руководителей министерства здравоохранения за те мероприятия, которые они внедряют или проводят. Чтобы они несли уголовную или административную ответственность за свои деяния. Потому что у нас получается, что они приходят, делают все, что угодно, идут в отставку – и никто никакой ответственности не несет", - подытожил эпидемиолог.

Полный текст интервью Андрея Александрина "Апострофу" читайте здесь - Государство плюет на всех медиков, мы находимся на грани - эпидемиолог.

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