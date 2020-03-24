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В Турции устроили продуктовую акцию во время карантина: видео

вторник, 24 марта 2020, 05:11
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В Турции провели необычную акцию, чтобы помочь людям, по разным причинам оставшимся без денег во время карантина, введенного из-за коронавируса.

Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус экстренно".

Прямо на городском тротуаре на достаточном расстоянии, так чтобы люди могли соблюдать рекомендуемую дистанцию не менее метра, разложены продуктовые наборы, которые могут брать все желающие.

Напомним, по состоянию на 23 марта в Турции число умерших от COVID-19 возросло до тридцати, всего выявлено заразившихся 1236 человек. Днем ранее (22 марта) в Турции объявлен карантин.

Также ранее сообщалось, что власти Турции пообещали не применять меры наказания к иностранцам, которые в связи с пандемией COVID-19 не смогли вовремя покинуть страну.

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