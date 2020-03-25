Украинец приехал из Италии и устроил себе карантин на природе: фото и детали жизни "робинзона"

Мужчина из Ровно, который приехал с Италии, поселился в лесу, чтобы обезопасить свою семью и окружающих от коронавируса COVID-19.

Об этом сообщают на Facebook-странице Гощанского сельского совета.

Олег Сачук недавно вернулся из Европы и на время карантина поселился возле речки Горынь недалеко от родного села. Он обустроил там палатку. Сам живет в автомобиле, а еду готовит на улице под навесом.

Мужчина объяснил поступок тем, что ему нужно провести 14 дней в самоизоляции, а дома у него жена и дети, которые могут заразиться, если он заболеет.

По данным ресурса "Перший.com.ua", у Олега не получилось долго пробыть в изоляции, ведь помешал мороз. Ночью температура воздуха опускалась до -5 градусов. Потому мужчине пришлось вернуться домой. Он теперь дома, не выходит на улицу и консультируется с семейным врачом.

Как сообщал "Апостроф", в Кабинете министров подготовили ряд мероприятий, которые усилят режим карантина в связи с пандемией коронавируса в Украине.