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Как работает паника при карантине: в сети рассказали про показательный случай "голода" в Киеве

пятница, 27 марта 2020, 10:38
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Некоторые киевляне доносят до своих родителей пенсионного возраста, которые не оставляют своих квартир, искаженную информацию по поводу карантина, очередей в магазины и дефицита товаров, это создает пространство для распространения дезинформации относительно реального положения дел.

Об этом написал у себя на Facebook экс-народный депутат Виталий Чепинога.

Так, он рассказал о девушке, которая в магазине разговаривала по телефону с матерью и сообщила ей о "больших очередях" желающих заказать продукты по телефону. Экс-депутат написал, чем такие слухи могут закончиться.

"Как работает паника. Вчера слышал, как по телефону девушка говорила: "Ма, продукты можно только заказать по телефону. А очередь там - аж на две недели. И хоть умирай с голоду"... А "ма" потом расскажет соседям, что в Киеве голод и никого не выпускают в магазин. А соседи передадут дальше по "испорченному телефону", что в Киеве милиция с овчарками ходит по квартирам, проверяет, кто сколько ест, отбирает у людей посадочный картофель и сушеные яблоки на компот... Так к вечеру Киев, глядишь, и вымрет к ноге весь ... PS: девушка, кстати, в этот момент выбирала виски", - написал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее глава главка полиции Киева призвал власти ввести в городе комендантский час в ночное время.

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