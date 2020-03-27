В Украине за сутки почти 100 людей заразились коронавирусом

В пятницу, 27 марта, в Украине было зафиксировано 92 новых случаев заболевания коронавирусом Covid-19.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья при Министерстве здравоохранения Украины.

Таким образом, по состоянию на 23:00 27 марта, общее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Украине достигло 310 человек.

Напомним, ранее 27 марта стало известно о первых подтвержденных случаях заболевания в двух новых областях Украины. В частности, первый лабораторно подтвержденный случай заболевания коронавирусом был обнаружен в Хмельницком. Еще один случай был зафиксирован в Полтавской области, в городе Кременчуг.

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