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Общество

Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

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В Украине за сутки почти 100 людей заразились коронавирусом

пятница, 27 марта 2020, 23:20
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В пятницу, 27 марта, в Украине было зафиксировано 92 новых случаев заболевания коронавирусом Covid-19.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья при Министерстве здравоохранения Украины.

Таким образом, по состоянию на 23:00 27 марта, общее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Украине достигло 310 человек.

Напомним, ранее 27 марта стало известно о первых подтвержденных случаях заболевания в двух новых областях Украины. В частности, первый лабораторно подтвержденный случай заболевания коронавирусом был обнаружен в Хмельницком. Еще один случай был зафиксирован в Полтавской области, в городе Кременчуг.

Подробную мировую статистику коронавируса смотрите в материале "Апострофа": Сколько людей умерли от коронавируса: онлайн-карта и статистика по странам.

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